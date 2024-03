Gegen Diskriminierung: Rapids Zehn-Punkte-Plan

Federführend geleitet wird der Prozess von Vizepräsidentin Edeltraud Hanappi-Egger. Die Rektorin der Wirtschaftsuniversität Wien hat einen beruflichen Aufenthalt in Griechenland abgebrochen, um die Maßnahmen in die Wege zu leiten. „Der SK Rapid hat ein Leitbild, in dem man sich explizit zur Vielfalt bekennt, für eine offene Gesellschaft eintritt und selbstverständlich gegen Antidiskriminierung auftritt. Dass nach der letzten Derby-Feier diese Videos aufgetaucht sind, zeigt für mich, dass es leider nicht so ist, dass dieses Leitbild so verankert ist, dass in einer emotionalen Ausnahmesituation unsere Rapid-Community dieses Leitbild präsent hat. Wir müssen Prozesse und Strukturen schaffen, um Diskriminierung und Homophobie aus dem Verein zu verbannen“, erklärte Hanappi-Egger.