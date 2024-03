„Panierquote“: FPÖ verliert gegen „Tagespresse“

Partei will in nächste Instanz

„Das erstinstanzliche Urteil ist natürlich zu akzeptieren“, hielt die FPÖ Niederösterreich in einer ersten Reaktion fest. „Wir werden allerdings Rechtsmittel einbringen, damit die Rechtsfragen, die der zuständige Richter nicht überzeugend beantwortet hat, letztlich durch das Oberlandesgericht und in weiterer Folge durch den Obersten Gerichtshof überprüft und gelöst werden können“, wurde angekündigt.