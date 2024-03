Kritik an Ausbau von Siedlungen im Westjordanland

Tausende neue Wohneinheiten

Berichten zufolge hat Israel den Bau von etwa 3500 Wohnungen in Siedlungen im besetzten Westjordanland genehmigt. Mehrere israelische Medien berichteten am Mittwoch, dass die zuständige Behörde Bauplänen in drei Siedlungen in der Nähe von Jerusalem zugestimmt habe. Insgesamt seien 3476 neue Wohneinheiten genehmigt worden. Der EU-Außendienst sprach in seiner Aussendung von 3426 Einheiten.