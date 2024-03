Dritter „Starship“-Test für kommende Woche geplant

Der nächste Testflug der „Starship“-Rakete wird möglicherweise schon in einer Woche stattfinden. „Der dritte Flugtest von ,Starship' könnte bereits am 14. März starten, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung (durch die US-Flugaufsichtsbehörde FAA, Anm.)“, kündigte SpaceX am Mittwochabend auf der Plattform X (vormals Twitter, siehe Posting unten) an.