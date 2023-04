Elon Musks Mega-Rakete explodiert kurz nach Start

„Bei so einem Test hängt der Erfolg davon ab, was wir lernen, und der heutige Test wird uns dabei helfen, die Zuverlässigkeit von ‘Starship‘ zu verbessern“, hieß es weiter. Das Team werde die Daten des Tests nun ausgiebig auswerten und auf einen nächsten Teststart hinarbeiten. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX gratulierte dem Team auf Twitter trotzdem zum ersten integrierten Flugtest der Rakete. Auch Firmenchef Elon Musk gratulierte: „Wir haben für den nächsten Test in ein paar Monaten viel gelernt“, schrieb er zudem.