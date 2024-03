Genossen am Land sehen wegen SPÖ-Wien-Posting rot

Kopfschütteln in Niederösterreich und dem Burgenland

Das Posting stößt aber auch bei Genossen jenseits der Stadtgrenze auf heftige Kritik. So gibt es in der SPÖ Niederösterreich dem Vernehmen nach bei mehreren Bürgermeistern spürbaren Unmut über diese „sinnbefreite Überheblichkeit und abgrundtiefe Unkenntnis des Lebens außerhalb der Wiener Stadtgrenze“, wie es einer von ihnen gegenüber der „Krone“ ausdrückt. Die rote Landespartei in Niederösterreich wollte das Posting bis Redaktionsschluss offiziell nicht kommentieren.