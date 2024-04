„Für die Fans ist das eine echte Cindarella-Story“

„Es war für uns vor Saisonbeginn klar, dass die Mannschaft versuchen will, Meister zu werden. Und wenn alle fit sind, haben wir auch mehr Möglichkeiten und müssen nicht am Stock gehen.“ Dennoch gibt’s „keinen Aktionismus bei uns.“

Leitner-Aus im Sommer?

Nun stehen Käferle und Co. im Halbfinale. „Für die Fans ist das natürlich die perfekte Cindarella-Story.“ Von „Null auf Hundert“. „Wir sind ein kleiner Klub, der immer das Unmögliche möglich machen will.“ So auch in dieser Spielzeit. Und was macht Leitner, dessen Vertrag ausläuft, eigentlich im Sommer? „Im August Urlaub mit der Familie“, so der Trainer kryptisch.