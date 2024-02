Scharfe Kritik an Dornauer aus den eigenen Reihen

„Großer Schaden für Sozialdemokratie“

„Wer den Rückhalt der Partei verliert, aber Beifall von neonazistisch-rechtsradikalen Seiten wie Info-Direkt bekommt, ist inhaltlich in der Sozialdemokratie definitiv auf dem falschen Dampfer“, gab etwa Vincent Gogala, Vorsitzender des VSStÖ Innsbruck, zu Protokoll. Solche Äußerungen dürften nicht unbeantwortet bleiben, hieß es. „Wer so einen großen Schaden für die Sozialdemokratie verursacht, muss die volle Verantwortung dafür übernehmen, statt sich in Träumereien über Ministerposten zu ergehen“, betonte Gogala.