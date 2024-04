Das Tanzbein schwingen mit den Dancing Stars

Chemie hat gepasst

Das Profi-Tanzpaar betreibt zwei Tanzschulen in Györ und Wr. Neustadt. „Wir bieten nicht nur bei uns Kurse an, sondern gehen immer wieder ganz bewusst raus in andere Locations – so wie hier in St. Margarethen, wo wir bei Estella die idealen Gegebenheiten gefunden haben und auch die Chemie gleich gepasst hat“, freuen sich Ekker und Guschelbauer auf viele Teilnehmer.