SPÖ-Asyl-Streit: Doskozil will jetzt schweigen

Dass aktuell tatsächlich ein Rückgang zu vermerken ist, zeigt sich auch an den Aufgriffszahlen, speziell im an Ungarn grenzenden Burgenland. Dort gab es im gesamten Jänner 100 Aufgriffe, im Vorjahreszeitraum waren es 2261. Dies liegt auch an einer Änderung der Routen, die das Innenministerium auf verstärkte Kontrollen in Österreich zurückführt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Zahlen davor sehr hoch waren (siehe Grafik).