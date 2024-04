Tag der kleinen Helden in Oberwart

Patrick Wimmer aus Weiden bei Rechnitz und Alexander Schmidt aus Bernstein sind leidenschaftliche Feuerwehrmänner und angehende Kindergartenpädagogen. Naheliegen, dass sich die beiden Maturanten auch mit Feuereifer in ihrer Diplomarbeit an der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) dem Thema „Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr“ widmeten. Ein Praxistest folgte kürzlich im Praxiskindergarten der BAfEP Oberwart. Ziel war es, die Jüngsten spielerisch an die Feuerwehr heranzuführen und die Aufgaben der Feuerwehr vermitteln sowie das richtige Verhalten im Brandfall zu üben, aber den Kids damit auch zu einen ersten Einblick zu geben, um eigenes Verständnis für Gefahrensituationen zu entwickeln.