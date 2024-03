Die Gewinner und Verlierer des frühen Frühlings

Kaum jemals hat es so zeitig geblüht und gesummt wie heuer. Noch nie seit 1768 war ein Februar so warm. Alles ist jetzt um durchschnittlich zwei bis drei Wochen und heuer sogar um einen ganzen Monat früher dran. Was sagen langjährige Naturbeobachter über das Phänomen? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer?