Nach Brandanschlägen: Prozess um junge Feuerteufel

Komplizen belasten den Burschen

Nach Auswertung des Videomaterials einer Überwachungskamera wurden drei Burschen ausgeforscht. Zwei von ihnen wurden bereits wegen weiterer Brände verurteilt. Jetzt geht es dem dritten im Bunde, einem 15-jährigen Schüler, an den Kragen: Die Komplizen belasteten den Burschen bereits im Vorfeld schwer, in dem sie behaupteten, dieser habe damals den Papiercontainer mit einem Bunsenbrenner in Brand gesteckt.