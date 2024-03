Verbrenner bleiben | Autos abgenommen

Autos abgenommen. Apropos überholen: Seit dem 1. März gilt in Österreich die Novelle der Straßenverkehrsordnung, wonach bei eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitungen die Fahrzeuge beschlagnahmt werden können. So heiß gegessen wie gekocht wird bei uns eh nicht, denkt sich da der gelernte Österreicher. Das zeigt auch die aktuelle „Frage des Tages“ der „Krone“. Ob sich Raser von Autobeschlagnahmungen abschrecken lassen, wollten wir wissen - zwei Drittel sagten da Nein. Allerdings berichten wir heute auch von den ersten erfolgten Beschlagnahmungen, in Tirol wurden am Wochenende zwei Autolenkern die Schlüssel und die Fahrzeuge dazu abgenommen, in Kärnten und Wien je einem. Der Lenker in Wien raste am Gürtel auf Höhe der Rettungsausfahrt (!) beim Allgemeinen Krankenhaus, wo Tempo 50 erlaubt wäre, mit 114 km/h. Höchste Zeit, dass solche Autofahrer und ihre Boliden aus dem Verkehr gezogen werden.