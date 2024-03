Immer mehr Shop-Ruinen in Österreichs Innenstädten

Landeshauptstädte unterschiedlich betroffen

Mittlerweile gibt es nicht mehr viele Einkaufsstraßen, die sich positiv entwickelt haben. Zu den Gewinnern der letzten zehn Jahre gehören in Wien die Landstraßer Hauptstraße (+6,5 %), der 1. Bezirk (+2,7 %), die Meidlinger Haupt- und die Favoritenstraße (+1,1 %) sowie die Meidlinger Hauptstraße (+0,5 %). Mehr Auswahl haben Konsumenten auch in Dornbirn (+5,9 %), Amstetten (+2 %) und Leoben (+1,4 %). Weniger Shops gibt es unter anderem in St. Pölten (-28,1 %), Wiener Neustadt (-20,9 %), Steyr (-17,3 %), Krems (-14,8 %), Villach (-10,7 %), Graz (-7,7 %) oder Klagenfurt (-7,0 %). Innsbruck, Linz, Bregenz und Eisenstadt kamen mit einem blauen Auge ohne große Veränderung davon. In Salzburg beträgt das Minus 1,9 %.