Frankfurt hat heuer erstmals Ramadan-Beleuchtung

„Wichtiges Zeichen für muslimisches Leben“

Das brachte die Grünen-Politiker in Frankfurt wohl auf die Idee, eine ähnliche Aktion durchzuführen. 2023 wurde unter deren Federführung ein Antrag durchs Parlament gebracht, in Frankfurt erstmalig eine Ramadan-Beleuchtung aufzuhängen. „Mit der Schmückung während des Ramadans setzt die Stadt Frankfurt ein wichtiges Zeichen für muslimisches Leben und wertschätzt dabei die Menschen muslimischen Glaubens in dieser Stadt“, zitierte die „Bild“ aus dem Antrag.