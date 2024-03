Diebische Mama muss für halbes Jahr ins Gefängnis

Bereits sechs Vorstrafen

Für die Justiz war die Frau freilich keine Unbekannte. Die Angeklagte hatte bereits sechs Vorstrafen, vier davon waren einschlägig. Erst am 25. September vergangenen Jahres wurde sie wegen 153 Eigentumsdelikten vom Landesgericht St. Pölten zu 18 Monaten bedingter Haft verurteilt. Aus ihrem Fehler gelernt hat die Mutter aber offenbar nichts, bereits am 2. Dezember wurde sie auf frischer Tat ertappt, saß seither bis auf eine kurze Ausnahme in Untersuchungshaft.