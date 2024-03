Fünffache Mutter als Seriendiebin vor Gericht

Sitzt in Untersuchungshaft

Seit 2. Dezember sitzt die kriminelle Frau in Linz in Untersuchungshaft. Sie war bei den Einvernahmen großteils geständig. Am kommenden Montag muss sie sich wegen gewerbsmäßigem Einbruchsdiebstahl verantworten. Strafrahmen: sechs Monate bis fünf Jahre.