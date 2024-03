Rallye-Ass gibt mit Schülern richtig Vollgas

Auch in Deutschland, Frankreich, ...

Unter dem Motto „vom Klassenzimmer in den Servicepark“ können motorsportbegeisterte Schüler der Abteilung Fahrzeugtechnik im Alter von 16 bis 18 Jahren wertvolle Erfahrungen bei Motorsportbewerben sammeln. Heuer wird diese Kooperation sogar international. „Wir nehmen an acht Rallye-Rennen nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, Tschechien, Frankreich und den Niederlanden teil“, berichtet Pröglhöf der „Krone“.