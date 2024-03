Neuer Prozess um Wien-Terror: Haftstrafen bleiben

Beteiligung am vierfachen Mord steht fest

Dabei geht es aber nicht mehr um den zentralen Anklagepunkt. Denn dass die Männer am Anschlag in der Wiener Innenstadt - bei dem vier Menschen starben - beteiligt waren, steht bereits fest. Die Schuldsprüche vom 2. Februar 2023 wegen der Begehung von terroristischen Straftaten in Verbindung mit Beteiligung am Mord sind rechtskräftig.