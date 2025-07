Stadt fordert von der Austria sechsstellige Summe!

Gegen HNK Gorica will sich Cheftrainer Rolf Landerl noch ein Bild von Linksverteidiger-Testpilot Toshiaki Miyamoto machen. Weil die Goalies Manuel Kuttin und Alex Turkin muskuläre Probleme haben, könnte auch Nico Grubor (mit Youngster Kevin Zesch) noch einmal auf Probe laufen. „Ich will mehr Intensität, defensive Stabilität und Mut in der Offensive sehen“, fordert Landerl.