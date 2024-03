Für alle bis 30: Diese Impfung wird nun kostenlos

Sie wird unter anderem in Schulen (vor allem in der vierten Schulstufe), an öffentlichen Impfstellen der Bundesländer wie Bezirkshauptmannschaften und bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten angeboten. „Bei den Schulimpfungen können hohe Durchimpfungsraten erreicht werden, da man hier alle Gesellschaftsschichten leicht erreicht. Wir sollten darauf achten, dass dieses Setting besonders im Fokus steht. Aber auch in Betrieben mit Betriebsärztinnen und Betriebsärzten könnten Jugendliche und junge Erwachsene gut erreicht werden“, sagte Huss in einer Aussendung.