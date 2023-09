Regierung startet neue Kampagne für HPV-Impfung

Die Durchimpfungsrate liegt damit etwa bei 40 bis 50 Prozent in der Altersgruppe. In den Altersgruppen darüber hinaus gebe es wenig Daten, sagte Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe und Mediziner, am Montag. Österreich habe sich bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) dazu verpflichtet, bis 2030 bei Mädchen bis 15 Jahren eine HPV-Durchimpfungsrate von 90 Prozent zu erzielen.