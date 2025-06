10 Jahre nach Amokfahrt: Opfer kämpfen um ihr Geld

Der Amoklauf am BORG Dreierschützengasse wird noch lange für Trauer, Wut und Verzweiflung sorgen. Inmitten dieser Bestürzung erinnert sich Graz an ein Ereignis, das vielen Beteiligten auch jetzt noch, zehn Jahre danach, in den Knochen sitzt. Die Rede ist von der Amokfahrt von Alen R.. Mit seinem Geländewagen raste er am 20. Juni 2015 durch die Innenstadt und fuhr gezielt Menschen nieder. Drei starben, 36 weitere wurden zum Teil schwerst verletzt. Der Mörder wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, nahm sich im September 2023 in seiner Zelle in der Justizanstalt Stein – in einem Abschiedsbrief immer noch seine Unschuld beteuernd – aber das Leben.