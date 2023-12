Verein fordert kostenlose HPV-Impfung bis 30 Jahre

HPV (Humane Papillomaviren) ist eine weitverbreitete sexuell übertragbare Krankheit. In Österreich gibt es laut dem Verein „HPV-Impfung jetzt!“ jährlich mehr als 400 neue Fälle von Gebärmutterhalskrebs und mehr als 1200 Fälle von Krebs im Hals- und Rachenbereich, die sowohl Frauen als auch Männer betreffen. Etwa acht von zehn Menschen in Österreich erkranken dem Verein nach mindestens einmal in ihrem Leben an HPV.