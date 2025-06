Zeit ist Geld: Kuriose Millionen-Strafe für City

Die englische Fußball-Premier-League hat Manchester City zu einer Geldstrafe von 1,08 Millionen Pfund (1,26 Mio. Euro) verurteilt. Die Pönale wurde verhängt, weil die City-Profis in der vergangenen Saison in neun Partien eine Verzögerung des Anstoßes in der ersten oder zweiten Hälfte verursacht hatten.