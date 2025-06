Gleisarbeiten bringen Öffi-Fahrer ins Schwitzen

Das tut sich im U-Bahn-Netz

Gehen wir zur U-Bahn und hier zur altbekannten U4. Zwischen Schottenring und Friedensbrücke wird in den Schulferien die Tunneldecke saniert. In dieser Zeit ist die Linie geteilt – von Hütteldorf bis Schottenring sowie von Heiligenstadt bis Friedensbrücke. Weil zur gleichen Zeit auch die Schnellbahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern gesperrt ist, fahren die U6 sowie die Linien 2, 30 und 31 in kürzeren Abständen.

Neben den Sanierungsarbeiten geht der Netzausbau weiter. Im Herbst gehen mit den Linie 12 und 27 zwei neue Bim-Linien in Betrieb.