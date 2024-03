Bregenzer Schule am Montag unter Polizeischutz

Der Montag verlief jedenfalls ohne jeden Zwischenfall. Schon in der Vorwoche hatte die Schulleitung beschlossen, am Montag den Unterricht ganz normal weiterlaufen zu lassen. Auch die Eltern wurden vom weiteren Vorgehen in Kenntnis gesetzt. Den Unterricht ausfallen zu lassen, hätte der Direktor des Bildungshauses als „falsches Signal“ angesehen.