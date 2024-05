Kammer stellt Ministerin einen Baum auf

Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger war schon mal besser aufgelegt. Grund für die Übellaune ist eine neue EU-Verordnung zum Thema Wald – oder wie es Moosbrugger nennt: „Ein Bürokratiemonster, das die EU hier aufgleist und das so nicht auf unsere Waldbäuerinnen und Waldbauern losgelassen werden darf.“ Hinter der EU-Entwaldungsverordnung steht der Wunsch, keine Wald- in Agrarflächen umzuwandeln. So soll der weltweite Abrodungstrend gedämpft werden. Mittel zum Zweck: Mehr Transparenz. Etwa die sogenannte Geolokalisation – und genau daran stößt sich Moosbrugger.