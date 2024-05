Slowenischer Sieg bei Vorarlberger Radsporfest

Entscheidung erst im Zielsprint

In der Folge bildete sich eine sechsköpfige Topgruppe, der auch Felt Felbermayr-Profi Hermann Pernsteiner und der tschechische Vorjahressieger Michael Boroš (Elkov-Kasper) angehörte und zu der sich in der vorletzten Berg-Runde zum Alpencamping noch drei weitere Fahrer hinzugesellten. Die Entscheidung fiel also im Sprint und da setzte sich der Führende der Road Cycling League Austria, der Slowene Jaka Primožic (Hrinkow Advarics) durch. Martin Messner (WSA KTM Graz) kam als bester Österreicher hinter Boroš auf Rang drei, Jannis Peter wurde als bester Team Vorarlberg-Fahrer Siebenter.