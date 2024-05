Ein prominenter Name fehlt im neuen ÖSV-Kader

Während die verletzte Lecherin Nina Ortlieb ihren Nationalteam-Status aufgrund behielt, kehrte die Göfner Ex-Weltmeisterin Katharina Liensberger nach einer stabilen Slalomsaison inklusive eines Podestplatzes in Levi (Fin) in den Top-Kader zurück. Erstmals den Sprung dorthin schaffte die Möggnerin Ariane Rädler, die sich sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G in der erweiterten Weltspitze festsetzen konnte. Bei den Herren ist das Ländle mit zwei Athleten vertreten: Neben dem rekonvaleszenten Lauteracher Christian Hirschbühl, der im neuen Winter auf ein Comeback hofft, kehrte der Warther Doppelolympiasieger Johannes Strolz dank einer extrem stabilen und vom vierten Platz in Aspen gekrönten Slalomsaison in das Nationalteam zurück.