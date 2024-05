Projektil in Schnabel von Blässhuhn entdeckt

Am vergangenen Donnerstag wurde der Polizei ein Fall von Tierquälerei gemeldet. In der Nähe der Paspels-Seen entdeckten die Exekutivbeamten ein Blässhuhn, in dessen Schnabel ein Projektil steckte. Das noch lebende Tier konnte allerdings nicht eingefangen werden, auch nicht vom zuständigen Jäger. Deshalb sind bislang auch keine weiteren Details zu dem konkreten Fall bekannt.