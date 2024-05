Prozess geriet zur Märchenstunde

„Ich komm jetzt nicht mehr mit“

„Sie schildern die Sache aber heute anders als noch bei der Polizei. Da war nichts mit an den Schultern packen und so. Was stimmt jetzt?“, so der Herr Rat stutzig. Worauf die bereits vorbestrafte Zweitangeklagte lapidar erklärt, den Beamten nur die Kurzversion erzählt zu haben. Recht variantenreich schildert die Drittangeklagte und ihres Zeichens Mutter der Geschubsten das Geschehen. Einmal purzelte die Tochter vom oberen Stock durchs Stiegenhaus hinunter, dann wieder nur einen kurzen Absatz im Zwischenstock usw. Der Richter entgegnet dem: „Aber dann müsste sie ja an der Nachbarin vorbeigerollt sein. Also ich komm da jetzt nicht mit.“ Dem schließt sich der Türkisch-Dolmetscher an: „Ich auch nicht.“