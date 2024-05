Auto überschlug sich und krachte in Raucherecke

Bei einem Verkehrsunfall in Nüziders sind in der Nacht auf Donnerstag drei Personen verletzt worden. Eine Autolenkerin prallte mit ihrem Wagen gegen einen Zaun, in der Folge überschlug sich das Fahrzeug. Die Fahrerin wurde eingeklemmt. Ihr Beifahrer sowie ein Passant wurden ebenfalls verletzt, so die Polizei.