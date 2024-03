VSV verschlief den Play-off-Start komplett

Was für ein Fehlstart ins Viertelfinale! Die Adler waren zwar am Vortag nach Bozen angereist, verschliefen aber trotzdem die ersten zwei Drittel total. Die Südtiroler dominierten das Spiel klar. Schon nach drei Minuten rettete Keeper Lamoureux nach einem Brunner-Schuss in extremis. Fast im Minutentakt prüfte Bozen den Villach-Hexer - in Minute 15 war´s dann aber soweit: Frigo auf den vorm Tor völlig frei stehenden Mantenuto, der den Puck herrlich ins Kreuz setzt. Sieben Sekunden vor Ende des Startdrittels schlug´s dann nochmals ein. Ein Frank-Schuss kurz nach der blauen Linie wird unhaltbar abgefälscht - 0:2.