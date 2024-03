Radfahrer stießen am Murradweg zusammen

Mit ihren Rennrädern waren am Sonntag zwei 49-Jährige am Murradweg nahe des Grazer Augartens unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Rad eine Abfahrrampe, welche in den Murradweg mündet, hinunter. Auf das Straßenschild, welches darauf hinweist, Vorrang zu geben, dürfte er laut Polizei nicht geachtet bzw. es sogar missachtet haben. In Folge stieß er mit einem der beiden Rennradfahrer zusammen. Der Unfallverursacher erlitt leichte, sein Unfallgegner schwere Verletzungen, er musste stationär aufgenommen werden. Bei der Polizei gab der 23-Jährige an, die beiden Radler im Verkehrsspiegel zwar gesehen zu haben, er schaffte es aber nicht mehr, sein Gefährt rechtzeitig anzuhalten.