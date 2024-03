Computerspieler wird vom Heer weiterhin bezahlt

Triathlon-Ass auf sich gestellt

Für den Jungen top, für echte Athleten aber ein Affront. Die Villacher Top-Triathletin Lisa Perterer – ihres Zeichens dreimal für Olympia qualifiziert – bekam keinen Platz mehr beim Heer, muss alles auf eigene Kosten stemmen! Was auch Landessportdirektor Arno Arthofer auf die Palme bringt: „Lisa ist auf dem besten Weg nach Paris – wer kann schon vier Olympia-Qualifikationen vorweisen? Wir haben viele Initiativen zur regelmäßigen Bewegung, Computerspieler sind in Wahrheit nicht das, was wir wollen.“