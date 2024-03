Kärntner Fußballverband soll die Akademie leiten!

Interessant indes: Kärntner-Liga-Leader Treibach hat eine eigene Nachwuchs-Akademie in Planung – wenn der Aufstieg in die Regionalliga gelingen sollte, überlegen der umtriebige Klubchef Christian Grimschitz und Co. einen Antrag für die 2. AKA-Liga zu stellen! „Es wäre ein nächster Schritt in unserer Entwicklung.“