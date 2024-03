Medwedew: Deutschland bereitet sich auf Krieg vor

Die abgehörte Aufnahme wurde von der Chefredakteurin des russischen Staatssenders RT, Margarita Simonjan, auf Telegram verbreitet. CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kieswetter sagte, es gebe Hinweise, dass ein russischer Teilnehmer an der digitalen Telefonkonferenz teilgenommen habe. Zu klären sei jetzt, wie die russischen Spione die Einwahlnummern erhalten hätten. Laut „Bild am Sonntag“ wurde die Sitzung via Webex über eine Büro-Festnetzleitung der Bundeswehr geführt.