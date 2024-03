Viele Probleme: Was Gasthaussterben vorantreibt

Das Traditionsgasthaus „Zum Nepomuk“ in Favoriten hat zugesperrt, der allseits beliebte Heurige „Wambacher“ in Hietzing ist insolvent. Die Gastro-Branche steckt in der Krise. Die „Krone“ hat mit einem erfahrenen Gastronomen über die Probleme und nötiges Umdenken gesprochen.