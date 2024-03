Papst warnt neuerlich vor Gender-Ideologie

Papst war am Mittwoch kurz im Spital

Franziskus hatte sich am Mittwoch kurzzeitig im Krankenhaus aufgehalten. Direkt nach der Generalaudienz in der vatikanischen Audienzhalle am Mittwochvormittag war er in seinem weißen Fiat 500 in die Gemelli-Klinik auf der Tiberinsel in Rom gebracht worden.