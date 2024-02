Zwei Salzburger schnappen sich große Kristallkugel

Verdienter Lohn nach einer tollen Saison: Die Biathleten Lukas Haslinger und Anna Andexer nahmen am Donnerstag die großen Kristallkugeln als Gesamtsieger des IBU Junior Cups entgegen. In der letzten Einzelentscheidung der Junioren-WM in Otepää (Estland) gingen die rot-weiß-roten Loipenjäger indes leer aus.