Müllauer glänzt bei der WM und holt Kristallkugel

Der Salzburger Fabian Müllauer weiß bei der Junioren-WM der Biathleten in Otepää (Estland) weiter zu überzeugen. Nach Bronze mit der Mixed-Staffel ist der 21-Jährige auch im Sprint lange auf Medaillenkurs. Am Ende landet der Pinzgauer auf dem fünften Platz und fixiert damit die kleine Kristallkugel in der Disziplinenwertung.