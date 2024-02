ÖSV-Sensationsmann überraschte sich selbst

Freie Tage in San Francisco

„Im ,Riesen’ war es bisher eine eher schwierige Saison“, gesteht der Heeressportler, der sich 2021 in Bansko (Bul) zum Juniorenweltmeister in dieser Disziplin gekrönt hatte. „Im Training lief es schon ganz gut, dennoch kam dieses Ergebnis doch überraschend und hat mich auch brutal gefreut.“ Bevor es am Dienstag weiter zu den Rennen nach Aspen geht, verbringt Feurstein jetzt noch etwas Zeit in San Francisco.