35 Antworten auf die Salzburger Wohnmisere

Die „Krone“ hat die sieben Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl in der Stadt um Antworten zum Thema leistbares Wohnen gebeten. Uneinigkeit gibt es bei der Frage, ob die Stadt selbst am Wohnungsmarkt aktiv werden und in Eigenregie Gemeindewohnungen bauen soll. Die Stadt verliert aktuell bereits Einwohner. Einig sind sich die Kandidaten, dass sich das wieder ändern soll. Wege dahin gibt es viele.