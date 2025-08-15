Bürmoos schlitterte in Thalgau in die Krise

Bürmoos verlor am Feiertag bei Thalgau mit 1:2, und das, obwohl man beinahe die ganze zweite Hälfte ein Mann mehr war. „Wir brauchen einfach zu viele Chancen“, seufzte Trainer Ivan Dragicevic. Nussbaumer brachte die Thalgauer in Front (37.), Wagner konnte noch vor der Pause ausgleichen (44.). Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit sah Tahalgaus Askhabov nach einer Notbremse die rote Karte, treffen sollte aber nur noch Omanovic (62.), der den Sieg für die Hausherren bescherte.