Bürmoos schlitterte in Thalgau in die Krise

Bürmoos steckt nach einem Fehlstart in der Salzburger Liga in der Krise: Trotz Überzahl unterlag der Vorjahresfünfte am Feiertag in Thalgau mit 1:2 und wartet nach drei Spielen weiter auf den ersten Saisonsieg.
Bürmoos verlor am Feiertag bei Thalgau mit 1:2, und das, obwohl man beinahe die ganze zweite Hälfte ein Mann mehr war. „Wir brauchen einfach zu viele Chancen“, seufzte Trainer Ivan Dragicevic. Nussbaumer brachte die Thalgauer in Front (37.), Wagner konnte noch vor der Pause ausgleichen (44.). Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit sah Tahalgaus Askhabov nach einer Notbremse die rote Karte, treffen sollte aber nur noch Omanovic (62.), der den Sieg für die Hausherren bescherte.
Im nächsten Spiel gegen Anif sind drei Punkte Pflicht!
Bürmoos-Trainer Ivan Dragicevic
Nach drei absolvierten Partien haben die Flachgauer gerade einmal ein Pünktchen auf dem Konto. „Im nächsten Spiel gegen Anif sind drei Punkte Pflicht“, sagt der Coach nach dem verpatzten Saisonstart.
Hallein siegte indes gegen Straßwalchen mit 3:2 und übernimmt zumindest bis Samstagabend die Tabellenführung. Kiss (32.) und Ayetigbo (44.) netzten in Halbzeit eins, Reichel (46.) legte in der zweiten Hälfte nach. Forthuber (74.) verkürzte für die Gäste, das 3:2 durch Oberascher (91.) kam zu spät.
