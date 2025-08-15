Feuerwehr rückt zu Brand in Seniorenheim aus

Bei der genauen Erkundung des Obergeschoßes konnte die Ursache festgestellt werden: An einer Klimaanlage war es zu einem Schmorbrand gekommen. Durch die sofortige Abschaltung der Stromversorgung konnte eine weitere Gefährdung verhindert werden – ein Löschmitteleinsatz war nicht notwendig. Somit konnte auch eine Evakuierung des Gebäudes vermieden werden.