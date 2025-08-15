Feuerwehr rückt zu Brand in Seniorenheim aus

Ein Schmorbrand bei einer Klimaanlage sorgte Freitagvormittag für Aufregung im Seniorenwohnheim von Eugendorf in Salzburg. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Grund für die Alarmierung schnell lokalisieren und Schlimmes verhindern.
Gegen 10.20 rückte die Freiwillige Feuerwehr mit mehr als 30 Mann zum Seniorenheim aus. Der Alarmierungsgrund: Brand einer elektrischen Anlage. Die Feuerwehrleute nahmen vor Ort Brandgeruch und leichte Rauchentwicklung im Obergeschoss wahr.
Bei der genauen Erkundung des Obergeschoßes konnte die Ursache festgestellt werden: An einer Klimaanlage war es zu einem Schmorbrand gekommen. Durch die sofortige Abschaltung der Stromversorgung konnte eine weitere Gefährdung verhindert werden – ein Löschmitteleinsatz war nicht notwendig. Somit konnte auch eine Evakuierung des Gebäudes vermieden werden.
Nach rund 40 Minuten konnten die Einsatzkräfte der Hauptwache Eugendorf sowie des Löschzuges Kirchberg wieder einrücken. Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden blieb gering.
