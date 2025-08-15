Seekirchener Höhenflug ist vorerst vorbei

Nach einem perfekten Saisonstart mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen musste Westligist Seekirchen den ersten kleinen Rückschlag in der noch jungen Saison hinnehmen. In Lauterach erreichte das Team vom Wallersee nach 0:2-Rückstand aber immerhin noch ein 2:2.
Gerade die letzten zehn Minuten vor der Pause hat die Elf von Trainer Mario Lapkalo komplett verschlafen, da trafen die Gastgeber aus Vorarlberg doppelt. Lange sah es so aus, als ob die Seekirchner die erste Niederlage der Saison hinnehmen müssen, doch am Ende kamen sie doch noch einmal auf. Erst traf Ben Leitensdorfer zum Anschluss und in der Nachspielzeit erzielte Michael Aigner gar noch den 2:2-Ausgleich.
Heute sind vier weitere Salzburger Westligisten im Einsatz. Für Kuchl (bei Hohenems) geht es ebenfalls ins Ländle, der FC Pinzgau jagt in Kitzbühel den ersten Saisonsieg, St. Johann ist bei Vorjahresvizemeister Imst Außenseiter. Bischofshofen will nach der Trennung von Trainer Schnöll daheim gegen die Altach Juniors voll anschreiben.
Kommentare
