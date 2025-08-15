Seekirchener Höhenflug ist vorerst vorbei

Gerade die letzten zehn Minuten vor der Pause hat die Elf von Trainer Mario Lapkalo komplett verschlafen, da trafen die Gastgeber aus Vorarlberg doppelt. Lange sah es so aus, als ob die Seekirchner die erste Niederlage der Saison hinnehmen müssen, doch am Ende kamen sie doch noch einmal auf. Erst traf Ben Leitensdorfer zum Anschluss und in der Nachspielzeit erzielte Michael Aigner gar noch den 2:2-Ausgleich.