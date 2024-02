Lenkerin (79) nach Überschlag im Auto eingeklemmt

Am Dach zum Stillstand

Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch sich der Pkw der 79-Jährigen überschlug und in der angrenzenden Wiese am Dach zum Stillstand kam. Sie musste von der Feuerwehr und der Rettung aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Die 48- und der 51-Jährige blieben unverletzt.