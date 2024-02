Aich/Dob jubelt im Volleyball-Hexenkessel

So eine Stimmung hat Österreich im Volleyball bisher nur selten erlebt! Und die ebenfalls von etwa 70 Fans begleiteten Volleyball-Asse von Aich/Dob dominierten in Hartberg und crashten die Party. Denn die Kärntner hatten die bessere Durchschlagskraft und konnten die kampfstarken Hartberger so drei Sätze lang im Griff behalten. So setzen man sich in den ersten beiden Sätzen knapp mit 25:22 und 25:23 durch - am Ende knallte man die Steirer noch mit 25:15 vom Parkett und feierte den zweiten Cupsieg der Vereinsgeschichte.